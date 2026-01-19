Пещера, запечатана от 40 000 години, разкри находка, която пренаписва историята

Екип от археолози в Гибралтар останаха изумени, когато откриха пещера, която е останала незасегната в продължение на 40 000 години. Смята се, че находката може да „промени историята на човечеството“.

Пещерата Горам се счита за едно от последните местообитания на неандерталците на Земята. По-общо, Иберийският полуостров се счита за едно от последните убежища на тези древни човекоподобни същества, тъй като популацията им намаляваше в световен мащаб, съобщава Mirror.

Гибралтар има отличието да е мястото, където е открит първият пълен череп на неандерталец през 1848 г.

Досега експертите смятаха, че тези праисторически човекоподобни същества са измрели на острова преди около 42 000 години. Въпреки това, след неотдавнашното проучване на пещерата Горам, те започват да преоценяват периода, през който неандерталците са обитавали района, и считат, че те са били на острова допреди 24 000 години.

Изследователите определят този период като „много скорошен“ и смятат, че „променя човешката история“.

През 2016 г. пещерата Горам е обявена за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО поради огромната си историческа стойност.

То е едно от четирите пещери, вградени в стръмните варовикови скали на източната страна на Гибралтар.

До пещерата Горам се намират пещерата Вангард, пещерата Уайна и пещерата Бенет. Смята се, че неандерталците са живели в района в продължение на около 100 000 години.

Описанието на ЮНЕСКО за пещерата Горам гласи:

„Това изключително свидетелство за културните традиции на неандерталците се отличава особено в елементите за лов на птици и морски животни за храна, в използването на пера за украса и в наличието на абстрактни рисунки върху скали“.

Отбелязва се също, че научните изследвания в пещерите са „допринесли съществено за дискусиите относно еволюцията на неандерталците и човека“. Разкопките в пещерата Горам са разкрили множество древни находки, като въглища, кости, каменни инструменти и изгоряли семена.

В същото време, под слоеве на възраст 39 000 години, археолозите разкриха „най-старата абстрактна изкуство в света“ по време на разкопки през 2012 г. Находката включваше мотив от пресичащи се линии, издълбани в скалиста платформа.

През 2021 г. изследователи откриха нова камера в съседната пещера Вангард,

която съдържаше кости от лига, хиена и белоглав лешояд, както и това, което смятат за голяма морска мида.

Клайв Финлейсон, директор и главен учен в Националния музей на Гибралтар, заяви пред CNN:

„Раковина се намира в дълбочината на тази пещера... вероятно на около 20 метра от плажа. Някой е пренесъл тази мида там... преди повече от 40 000 години. Това ми даде индикация, че там са били хора, което може би не е особено странно. Тези хора, поради възрастта си, не могат да бъдат нищо друго освен неандерталци“.