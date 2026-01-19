Как Украйна измъкна ключов град от ръцете на Русия

Украинската армия постепенно затвърждава контрола си над Купянск в Харковска област, осуетявайки опитите на Русия да използва града като "разменна монета" в потенциални бъдещи мирни преговори. Руски военни продължават да проникват в града на малки групи, но търпят загуби и не успяват да се закрепят, пише The Washington Post.

Руснаците се опитват да влязат в Купянск през реката и по празен газопровод, използвайки го като скрит маршрут, но украински дронове проследяват тези опити и елиминират диверсионни групи, се казва в репортажа.

„Все едно удряш къртица. Държим чук, а тези къртици продължават да се появяват“, обяснява полковник Максим Голуб, началник на щаба на бригада "Хартия", описвайки тактиката на противника.

Според украинските командири, въпреки многократните опити за пробив, руските войски са постигали само спорадични нахлувания, без установяване на териториален контрол.

„Те не превзеха града, само навлязоха в него“, подчерта командирът на бригадата полковник Сергей Сидорин.

Русия първоначално завзе Купянск, ключов железопътен възел, разположен на важен логистичен маршрут за снабдяване, през 2022 г., но загуби контрол над града по време на украинското настъпление по-късно същата година. Тя никога не се отказа от идеята да си го върне и засили усилията си миналата година, когато украинската отбрана се разхлаби и започнаха мирни преговори.

Тази контраофанзива в североизточната част, която продължава, е един от малкото конкретни бойни успехи на Киев през изминалата година и доказва – според войските тук – че украинската армия, когато е правилно въоръжена и организирана, все още може да отблъсне руските сили.

Русия разглеждаше Купянск като потенциален аргумент в преговорите, за да принуди Киев да направи териториални отстъпки, но украинските успехи на бойното поле на практика лишиха Москва от този сценарий.

„Разбираме, че трябва да създадем правилните условия, за да дадем на нашия президент по-голямо влияние в преговорите, защото нашата външна политика се основава преди всичко на успеха ни на бойното поле“, коментира полк. Голуб.

Интензивното преследване на отделни руски войници, опитващи се да проникнат в Купянск, е ключово за стратегията на Украйна за затвърждаване на контрола над по-голямата част от града през последните месеци - забележителен обрат, след като миналото лято изглеждаше, че той е готов да падне.

В централните райони на града продължават дребномащабни боеве. Доставката на провизии, евакуациите и огневата подкрепа се осигуряват предимно от дронове.

„Ако (руснаците) имат нещо, то това са човешките ресурси - те използват хора по начина, по който аз използвам дронове“, казва подполковник от "Хартия" с позивна "Абат". Според него, руските командири изпращат войниците си като "на поточна линия“, за да тестват украинската отбрана, въпреки че знаят, че само малцина ще оцелеят.

Украинските военни признават, че поради размера на града и сложната инфраструктура, пълното разчистване на Купянск може да отнеме месеци. Руските войници се крият в мазета, под стълбища и всякакви убежища.

„Купянск е голям град. Може да отнеме месеци, за да се намерят дори 100 души в мазетата“, каза командирът на дронове Виталий от бригада „Ахил“.

Според него, Руската федерация не използва тежка техника в града, а зоната ѝ на присъствие е ограничена до приблизително един квадратен километър.