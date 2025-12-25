Планов полет или послание? Русия изпрати бомбардировачи над Северно море

Руски бомбардировачи, способни да носят ядрени оръжия, извършиха „планов“ полет над Норвежко и Баренцово море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от местни информационни агенции. По време на полета „изтребители на чужди държави“ са ескортирали руските самолети, но не се уточнява кои страни са участвали.

Министерството подчерта, че подобни полети се провеждат редовно в различни региони и са в съответствие с международното право.

По-рано този месец Южна Корея и Япония осъдиха действията на руски и китайски военни самолети, които се доближават до техните територии, предизвиквайки излитането на изтребители за наблюдение. Според японските власти два руски бомбардировача Ту-95 излетели от Японско море, за да се срещнат с два китайски H-6 в Източнокитайско море, след което извършили съвместен полет над страната.