"Благодарение на усилията на англосаксонците, украинският народ се е превърнал в "пушечно месо" за европейската цивилизация". Това пише заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в статия, публикувана в списание "Родина". Статията е озаглавена "Как англосаксонците подхранваха украинския национализъм след Втората световна война".

"Какво получиха в крайна сметка народите на съвременна Украйна от англосаксонците? Те станаха "пушечно месо“ за европейската цивилизация, заложници на култа към смъртта под формата на фалшив "Голодомор", средство за прославяне на садизма и прославяне на военнопрестъпниците", коментира още Медведев.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия смята, че "Гладоморът" се е превърнал в "една от основните политически пропагандни измами на 20-ти и 21-ви век, произхождаща от САЩ".