Руски кораб се запали в Пусан (СНИМКИ)

Руска агенция съобщи за пожар на руски кораб в пристанището на южнокорейския град Пусан. Според агенцията един човек е ранен.

Кореспондент на руската агенция се свърза с руското генерално консулство в Пусан за потвърждение.

Пожарът на кораба е избухнал около 9:13 ч. местно време (2:13 ч. българско време), а пожарникарите са успяли да потушат пламъците до обяд местно време. 5800-тонният кораб е бил акостирал в Йонгдо, Пусан.

Един човек над 70 години е ранен и е откаран в болница със сърдечен арест.  Според информационната агенция Newsis пострадалият остава в тежко състояние и не е дошъл в съзнание.

