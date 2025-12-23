Руски кораб се запали в Пусан (СНИМКИ)

Руска агенция съобщи за пожар на руски кораб в пристанището на южнокорейския град Пусан. Според агенцията един човек е ранен.

Nizhny Novgorod, a fire broke out on a vessel belonging to the Borskaya Ship Repair Company. pic.twitter.com/bpRDkxHuR4 — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) December 23, 2025

Кореспондент на руската агенция се свърза с руското генерално консулство в Пусан за потвърждение.

Пожарът на кораба е избухнал около 9:13 ч. местно време (2:13 ч. българско време), а пожарникарите са успяли да потушат пламъците до обяд местно време. 5800-тонният кораб е бил акостирал в Йонгдо, Пусан.

Един човек над 70 години е ранен и е откаран в болница със сърдечен арест. Според информационната агенция Newsis пострадалият остава в тежко състояние и не е дошъл в съзнание.