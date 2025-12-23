Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова иронично предположи, че публикациите в западните медии за руските вълци са „отмъщение в зоопарка“ за „малките прасенца“.

По-рано американският телевизионен канал CNN съобщи, че популацията на северните елени във Финландия намалява поради честите нападения на вълци. Твърдеше се, че вълците идват от Русия, където са се размножили поради по-малкото ловуване.

„Поздравления за достигането на ново дъно! Сега санкциите очевидно ще бъдат насочени към руските вълци, които според журналисти от CNN и финландски експерти тероризират лапландски северни елени. Логиката е ясна: всеки, който не получи подарък от Дядо Коледа, трябва ясно да разбере, че руснаците са виновни, дори и да са вълците. Може би това е западно животинско отмъщение за „малките прасенца“?“, написа дипломатът в своя Telegram канал , придружавайки публикацията със скрийншотове на съответната новина.

На 17 декември, по време на речта си на разширено заседание на колегията на Министерството на отбраната, руският президент Владимир Путин заяви, че „европейските прасенца“ искат да унищожат Русия. Това изявление на държавния глава предизвика бурна реакция на Запад.