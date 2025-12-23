„Кинжали“, „Искандери“ и дронове: С какво и откъде Руската федерация нападна Украйна на 23 декември

В нощта на 23 декември руските сили нанесоха масивен комбиниран удар по критична инфраструктура в Украйна, използвайки ракети и стотици ударни дронове.

Това съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

Общо са регистрирани 673 машини за въздушна атака:

635 атакуващи БПЛА от типа „Шахед“ и „Гербера“ (дронове от други типове) от посоките Курск, Орел, Милерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Крим (около 400 от тях - „Шахеди“);

3 аеробалистични ракети Х-47М2 „Кинжал“ (район за изстрелване - Рязанска област, Руска федерация);

35 крилати ракети Х-101, „Искандер-К“ (райони на изстрелване – Вологодска, Курска област, Руска федерация).

В отблъскването на въздушната атака са участвали авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за електронна борба, мобилни огневи групи и безпилотни летателни системи на Силите за отбрана на Украйна.

Според предварителни данни, към 11:30 ч., силите за противовъздушна отбрана са унищожили или потушили 621 въздушни цели. Сред тях са 587 ударни безпилотни летателни апарата и 34 крилати ракети.

Същевременно са регистрирани ракети и 39 безпилотни летателни апарата, поразили 21 места, а отломки са паднали на още осем места. Три ракети „Кинжал“ не са достигнали целите си. Информация за последствията от атаката и евентуалните щети се изяснява.

Обстрел на Украйна на 23 декември

През нощта и сутринта руските сили извършиха поредна мащабна комбинирана атака срещу Украйна, използвайки над 600 ударни дрона и десетки ракети.

Към 07:50 часа са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването в повечето региони на страната.

В Киев отломки от вражески дрон паднаха в Святошински район . Според предварителни данни най-малко четирима души са ранени.

В Сумска област, критично важен инфраструктурен обект в Шостка беше разрушен в резултат на удар с руски безпилотни летателни апарати . В резултат на това значителна част от града остана без електричество и отопление.

Ровенска област също беше подложена на удар. Предварително е известно, че е пострадала жилищна сграда - взривната вълна е счупила прозорци в къщите. Освен това е разрушена дървена стопанска постройка и са повредени три автомобила.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да прибегне до масирани удари по време на коледния период , въпреки изявленията на Кремъл за липсата на т. нар. „коледно примирие“.