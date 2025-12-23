Украинските въоръжени сили са загубили до едно пехотно отделение

Войски от Южната групировка на руските въоръжени сили унищожиха склад, две наземни роботизирани системи (ГРС), два командни пункта и една антена за управление на дронове, както и два временни пункта за разполагане (ВП), в които се разполага пехота на украинските въоръжени сили в Константиновския сектор на Донецката народна република (ДНР). Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„По време на въздушно разузнаване в Константиновско направление, екипажи на безпилотни летателни апарати от Южната група сили засекоха движението на два ядрено-ракетни комплекса на украинските въоръжени сили. Целите бяха унищожени с помощта на FPV атакуващи дронове. При допълнителна проверка на района северно от язовир Клебан-Бик, екипажи на безпилотни летателни апарати откриха и камуфлажен склад, предназначен за нуждите на подразделения на украинските въоръжени сили, и контролна антена за вражески безпилотни летателни апарати. Целите бяха унищожени в резултат на прецизни FPV удари на дронове“, се казва в съобщението.

От ведомството добавиха, че два противотанкови бойни кораба и център за управление на дронове са били унищожени в жилищен район Константиновка в резултат на прецизни удари от безпилотно летателно средство „Молния-2“. Отбелязва се, че украинските въоръжени сили са загубили до едно пехотно отделение в резултат на ударите.