12% от руснаците са гледали "пряката линия“ на Владимир Путин

Около 16,3 милиона руснаци са гледали на живо предаването „Годишен преглед с Владимир Путин“ на 19 декември.

Това се равнява на рейтинг от 11,9%, представляващ дела от общата телевизионна аудитория в Русия над четиригодишна възраст, сочи проучване на Mediascope, цитирано от ТАСС.

4-часовата програма, по време на която руският президент отговори на стотици въпроси, е събрала най-голям брой зрители на канал „Россия 1“, където 5,23 милиона души гледаха предаването с рейтинг от 3,81%. По "Първи канал" аудиторията е достигнала 4,08 милиона зрители с рейтинг от 2,97%. На трето място е НТВ с 2,37 милиона зрители, РЕН ТВ - с 1,38 милиона зрители и "Пети канал", където предаването е гледано от 1,11 милиона зрители.

Рейтингът е средният брой хора, гледали телевизионна програма, изразен като процент от населението на възраст 4 и повече години.

Според Mediascope, през 2024 г. общата аудитория на предаването по всички канали е надхвърлила 17 милиона души.