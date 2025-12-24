Русия разработва стратегическа ядрена подводница от пето поколение с ядрено задвижване и балистични ракети

Помощникът на президента и председател на руския Военноморски съвет Николай Патрушев потвърди, че се работи по разработването на подводница от следващо поколение с ядрено задвижване и балистични ракети, подчертавайки продължаващия приоритет на страната както на флота си от подводници с голям обсег на действие, така и на ядрените си сили, пише военното издание Military Watch.

Той уточни, че програмата ще включва автономни подводни апарати и неопределени висококачествени подводни оръжия, „без глобални аналози“. Корабите ще наследят корабите клас „Борей", които са в производство в момента, от които осем са в експлоатация, а още четири са планирани. Съобщението беше направено по случай 125-годишнината на Централното конструкторско бюро за морско инженерство „Рубин“, като се съобщава, че инженерите на института в момента са ангажирани във фазата на проектиране и създаване на прототипи на новата подводна програма.

Конструкторското бюро „Рубин“ по-рано представи на изложението „Армия-2022“ нов проект за подводница с балистични ракети и ъглов корпус, която носи 12 ракетни тръби и безпилотни противолодъчни кораби „Сурогат-V“. Остава неясно до каква степен този проект ще повлияе на настоящата програма. През юни следващата година бюрото обяви, че подводница от следващо поколение ще започне да заменя клас „Борей“ от 2037 г. Президентът Владимир Путин също така намекна за успешни тестове на нови системи за стратегическа подводница от следващо поколение. С разработването на балистична подводница клас „Колумбия“ в Съединените щати и конкурентния китайски клас „Тип 096“, за които се очаква значително да укрепят стратегическите възпиращи сили на двете страни, програмата на Русия от следващо поколение изглежда има за цел да гарантира, че собственият ѝ флот ще запази водеща позиция в света.

Докато китайските подводници от клас 096, според съобщенията, ще интегрират редица революционни нови функции за намаляване на шума, включително нови технологии за магнитно задвижване и винтови двигатели с венец, остава силно несигурно дали руската индустрия ще може да се справи с тези постижения. Това подхранва спекулациите, че руските подводници от следващо поколение биха могли да се възползват значително от трансфера на китайски технологии, което би било в съответствие с преобладаващите тенденции в отбранителния сектор. Въпреки че надводният флот на руския флот е отбелязал значителен спад от края на Студената война, подводният му флот остава водещ в света и е постоянно приоритетен за инвестиции. Русия в момента е единствената страна, която произвежда два класа стратегически ядрени подводници едновременно, а наред с клас „Борей“ произвежда и кораби от клас „Хабаровск“, които разполагат с торпеда с ядрено въоръжение, а не с балистични ракети.

През август президентът Путин заяви, че флотът от подводници клас „Борей“ на руския флот би осигурил значително предимство пред западния свят в случай на ядрена война, подчертавайки техните уникални възможности. „Нашите стратегически ядрени подводници се гмуркат под арктическия лед, изчезвайки от радарите. Това е нашето военно предимство“, заяви президентът на среща с работници от ядрения сектор в Саров, източно от Москва. Ядрените подводници на руския флот са разположени в рамките на Арктическия и Тихоокеанския флот, като по-голямата част от тях са разположени в първия.

Географският обхват на техните операции им позволява да нанасят удари по цели в Европа и Северна Америка с относително малко време за предупреждение. Изключителната концентрация на руския подводен флот в Арктика е довела до това, че корабите клас „Борей“ са особено добре оптимизирани за операции в региона, като се очаква техните наследници да бъдат подобно добре оптимизирани за арктическа война.