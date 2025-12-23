Бордът на Газпром одобри съкращения на инвестициите с една трета през 2026 г.

Бордът на директорите на „Газпром“ одобри намаление на инвестиционната програма с 32% или с 515 милиарда рубли (6,6 милиарда долара) през 2026 г. в сравнение с тази година, съобщи руският газов холдинг.

„Съветът на директорите одобри инвестиционната програма и бюджета за 2026 г. Общият обем на финансиране на инвестиционната програма е 1,1 трилиона рубли (14,1 милиарда долара). Показателите не са се променили в сравнение с версията, одобрена от Изпълнителния комитет през октомври“, съобщиха от компанията.

Одобреният финансов план ще осигури покритие на задълженията на „Газпром“ без дефицит, в пълен обем, съобщиха от газовия холдинг.

Приоритетните проекти за „Газпром“ през 2026 г. са по-нататъшното развитие на центровете за производство на газ в Източна Русия и на полуостров Ямал, развитието на газовата инфраструктура на руските региони, разширяването на капацитета на магистралния газопровод „Силата на Сибир“, развитието на газопреработвателната система на „Газпром“, проектът за Системата от магистрални газопроводи „Източна система за газоснабдяване“ и проекти, поддържащи пиковото търсене на газ.