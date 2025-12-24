Русия планира да разположи електроцентрала на Луната

Руската федерация планира да разположи атомна електроцентрала на Луната до 2036 г., за да осигури енергоснабдяването на своята лунна космическа програма и съвместната с Китай изследователска станция. Това съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на руската държавна корпорация "Роскосмос''.

Както се отбелязва, инициативата се появява на фона на активизацията на водещите държави в надпреварата за изследване на Луната – единствения естествен спътник на Земята. Москва се стреми да си върне статута на една от ключовите космически сили, с който се гордееше още от 1961 г., когато съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек в космоса.

Въпреки това, както се отбелязва в публикацията, през последните десетилетия Русия значително изостава от САЩ и все по-силния Китай. Сериозен удар по космическите й амбиции бе катастрофата на безпилотната мисия "Луна-25'' през август 2023 г. – апаратът се разби при опит за кацане на повърхността на Луната. "Допълнителен фактор стана революцията в космическите изстрелвания, свързана с дейността на Илон Мъск, която подкопа традиционните позиции на Русия в тази сфера'', пише британската медия.

Роскосмос заяви, че вече е подписал договор с аерокосмическата компания "Лавочкин'' за изграждането на електроцентралата. Очаква се тя да захранва елементи от руската лунна програма, включително лунни ровери, научна обсерватория и инфраструктурата на Международната лунна изследователска станция, която Русия планира да създаде съвместно с Китай.

"Този ​​проект е важна стъпка към създаването на постоянно действаща научна станция на Луната и прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за нейното развитие'', отбеляза "Роскосмос".