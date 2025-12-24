Новото оръжие на Русия може да изпрати радиоактивни цунами до американските брегове: Как да се защитим от него?

През октомври тази година руският президент Владимир Путин обяви, че Русия успешно е изпитала безпилотен подводен апарат (БПЛА), способен да унищожава крайбрежни градове. Оръжието е най-новата версия на „Посейдон“ – суперторпедо с ядрена енергия, кръстено на гръцкия бог на морето.

Когато е въоръжен с ядрена бойна глава, „Посейдон“ може да генерира радиоактивни вълни – или токсични океански вълни – които биха били опустошителни за всеки, живеещ по бреговата линия, пише Popular Mechanics.

Макети на плановете на „Посейдон“ първоначално бяха разкрити през 2015 г. в руско предаване, а официалните тестове започнаха само няколко години по-късно, през 2018 г. Според анализаторите, безпилотният космически апарат (БПЛА) се оценява на 20 метра (65 фута) дължина и е способен да достига обхват до 6200 мили, което го класифицира като междуконтинентално оръжие . За справка, разстоянието между Петропавловск-Камчатски, пристанищен град в Източна Русия, и Сан Франциско, Калифорния, е малко под 3300 морски мили – далеч по-кратко от максималния обхват на торпедото.

Експертите смятат, че „Посейдон“ може да достигне скорост до 115 мили в час, което прави безпилотния космически кораб „многократно по-бърз от всички съвременни надводни кораби", заяви Путин в реч на 4 ноември. В изявление, направено по време на посещение при ранени руски войници за чай и торта, Путин също така каза, че няма начин да се прехване „Посейдон“, съобщава Ройтерс.

Последните тестове бяха първият път, когато „Посейдон“ беше изстрелян с помощта на изстрелващия двигател на подводницата-носител, пътувайки за неопределено време, каза Путин на същата среща. Той не потвърди коя подводница е изстреляла „Посейдон“, но Русия е използвала Б-90 „Саров“ - дизел-електрическа подводница, оборудвана с допълнителен ядрен генератор - за подобни тестове в миналото.

Според Ройтерс, анализаторите смятат, че „Посейдон“ може да носи бойна глава с мощност два мегатона, което го прави 100 пъти по-разрушителен от атомните бомби, хвърлени върху Хирошима и Нагасаки, които бяха съответно приблизително 0,015 и 0,021 мегатона. Преди това Путин твърдеше, че „Посейдон“ може да генерира цунами – масивни, бързо разпространяващи се вълни – при удар.

Експертите обаче не са единодушни относно това колко мощни биха били всъщност тези теоретични цунамита.

Независимо от това колко разрушително е първоначалното вълнение, радиоактивните отпадъци биха били особено опустошителни за всички живи същества, живеещи по крайбрежието. Когато ядрените оръжия се взривят близо до или под нивото на земята, експлозията засмуква и замърсява частици като мръсотия и вода, казва пред Business Insider Стивън Шварц, автор на „Атомен одит: Цената и последствията от ядрените оръжия на САЩ от 1940 г.“ . А радиацията има тенденция да се задържа, след като е във водата. Например, след Втората световна война Съединените щати изпробваха 24 ядрени оръжия на атола Бикини, край бреговете на Маршаловите острови в Тихия океан. Днес, повече от 60 години след последната детонация на бомба, атолът Бикини и околността все още са силно радиоактивни, което ги прави опасни за риболов, отглеждане на храна или дори за живеене на островите.

Съобщението за успеха на „Посейдон“ дойде само няколко дни след изстрелването на „Буревестник“, крилата ракета с ядрен двигател. „Буревестник“ е различна от всяка друга ядрена ракета, защото може да лети изключително дълго и далечно. Валерий Герасимов, началникът на Генералния щаб на Русия, обяви, че корабът е летял 15 часа, изминавайки 8 700 мили по време на октомврийския си тестов полет – подвиг, който според съобщенията все още е под максималните възможности на ракетата.

Изследовател от Института за изследване на разоръжаването към ООН заяви пред NBC News, че оръжието е „до голяма степен политическо“.

„Разработвайки тези нови оръжия, Русия изглежда се предпазва от всякакви потенциални бъдещи постижения в противоракетната отбрана на САЩ, които САЩ сега искат да ускорят чрез инициативата „Златен купол“, пише в своя преглед за Международния институт за стратегически изследвания Зузана Гвадера, изследовател, анализиращ отбраната и военните въпроси.

Според самия Путин, последните усилия са най-новата проява на надпреварата във въоръжаването и не би трябвало да изненадват останалия свят.

„Русия, както всички други ядрени сили, развива своя ядрен потенциал, своя стратегически потенциал“, каза той в речта си през ноември. „Всичко, което току-що обсъдихме, е работа, която отдавна е била обявена.“