Китай обвини САЩ: Не се намесвайте в отношенията ни с Индия!

Китай обвини Съединените щати, че изкривяват отбранителната си политика, с цел да попречат на подобряването на отношенията между Китай и Индия, предаде Ройтерс.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен коментира дали Пекин може да се възползва от намаленото напрежение по спорните гранични райони с Индия, за да противодейства на засилващите се връзки между Вашингтон и Ню Делхи. Той заяви, че Китай разглежда отношенията си с Индия стратегически и дългосрочно, като подчерта, че граничният въпрос е двустранен и чужди държави нямат право да се намесват.

По-рано този месец Пентагонът публикува доклад, в който се твърди, че Китай вероятно се стреми да използва облекчаването на напрежението с Индия, за да стабилизира двустранните отношения и да попречи на задълбочаването на сътрудничеството между САЩ и Индия.