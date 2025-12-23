Китай отправи сериозно предупреждение към САЩ за ядрените оръжия

Китай призова САЩ да изпълняват задълженията си по ядреното разоръжаване, след като проектодоклад на Пентагона посочи, че Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети близо до границата с Монголия и не проявява интерес към международен контрол върху ядрените оръжия, предаде Ройтерс.

„Като ядрена суперсила с най-големия арсенал от ядрени оръжия, най-важната задача за САЩ е да изпълняват своите специални и приоритетни отговорности в областта на ядреното разоръжаване“, заяви Лин Цзян, говорител на китайското Външно министерство, на пресконференция в Пекин. Той добави, че САЩ трябва значително да намалят арсенала си и да създадат условия за включване на други държави в процеса на разоръжаване.

Проектодокладът на Пентагона твърди, че Китай е разположил повече от 100 ракети ДФ-31 с твърдо гориво в силози близо до границата с Монголия. Неправителствената организация „Бюлетинът на атомните учени“ подчертава, че Пекин модернизира арсенала си по-бързо от всяка друга ядрена сила и все още не проявява желание за сериозни обсъждания за контрол върху оръжията.

Говорителят Лин Цзян отбеляза, че докладът на Пентагона не е официално потвърден и че подобни „сензационни изявления“ от САЩ не са редки.

„Целта е да се оправдае модернизацията на собствените им ядрени сили и действия, които нарушават глобалния стратегически баланс“, каза той. Китай, по думите му, следва политика на ядрена самоотбрана и не се включва в надпревара с други държави.

Американски анализатори посочват, че китайският ядрен арсенал нараства бързо. През миналата година страната е разполагала с около 600 бойни глави, а до 2030 г. се очаква броят им да надхвърли 1000. За сравнение, САЩ имат около 5177 ядрени бойни глави. Миналия месец Доналд Тръмп обяви възможност за съвместен план за ядрено разоръжаване със САЩ, Китай и Русия.