"100% ще го направиш или...": Тръмп принуди Макрон да вдигне цените на лекарствата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред медиите в резиденцията си във Флорида, че е убедил френския президент Еманюел Макрон да приеме неговите искания за увеличаване на цените на медикаментите, предаде „Франс прес“.

„Говорих с един много добър човек, президента на Франция Макрон, и му казах: 'Еманюел, ти трябва да увеличиш цените на медикаментите’“, разказа Тръмп, като дори имитира гласа на Макрон, когато френският лидер първоначално отказал. „Не, не, не, няма да направим това“, заявил Макрон, а Тръмп продължил: „Аз му казах: 'Еманюел, 100 процента съм сигурен, че ще го направиш. Приеми сега, моля те. Бъди мил’“.

Според американския лидер, той е заплашил Макрон с налагане на мита върху всички френски стоки за американския пазар, ако Франция не приеме увеличението. „А, разбирам“, отбелязал Макрон пред Тръмп, според разказа на американския президент.

Тръмп вече не за първи път настоява за вдигане на цените на медикаментите в Европа, с аргумента, че така те ще поевтинеят за американските потребители. През лятото на 2025 г. САЩ и ЕС сключиха митническо споразумение, според което повечето европейски износи за американския пазар се облагат с 15% мита.