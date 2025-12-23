Един от най-големите производители на бърбън в света спира производство

Гигантът в производството на бърбън Jim Beam обяви, че от 1 януари дестилерията му в Клермонт, Кентъки, временно ще преустанови дейността си, за да се инвестира в модернизация и подобрения на обекта, съобщиха американските медии. Компанията е собственост на американското подразделение на японската група Suntory Holdings.

Пауза в производството идва в период на предизвикателства за сектора на вина и спиртни напитки в САЩ. Консумацията на алкохол е в спад, а износът на американски спиртни напитки се е понижил с 9% през второто тримесечие на годината, отчасти заради митата, наложени от администрацията на Тръмп, според октомврийски доклад на Distilled Spirits Council of the United States.

Най-засегнат е износът за Канада, където американските спиртни напитки са били масово изтеглени от рафтовете на търговците на дребно в отговор на митата, като спадът е достигнал 85% за посочения период.

Любителите на уиски обаче няма причина за притеснение. В складовете в Кентъки се съхранява рекордно количество от 16,1 милиона бъчви бърбън, уверяват от Асоциацията на дестилаторите в Кентъки.