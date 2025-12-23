Трагедия! Създателят на Call of Duty загина в тежка катастрофа

Пионерът в света на видеоигрите Винс Зампела, съосновател на студиото Respawn Entertainment и бивш главен изпълнителен директор на Infinity Ward, почина на 55-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Electronic Arts съобщи, че Зампела е починал в неделя, без да разкрива официално причината. Според АФП той е загинал в автомобилна катастрофа в предградията на Лос Анджелис, след като неговото ферари е излязло от пътя, ударило се е в бетонна преграда и е бил обхванат от пламъци, съобщава полицията.

We are heartbroken by the loss of Vince Zampella, a creative leader whose work shaped generations of players and helped define what modern shooters and action games could be.



Across a remarkable career, Vince played a foundational role in franchises including Call of Duty,… pic.twitter.com/M2NgyJRWu2 — Battlefield (@Battlefield) December 22, 2025

През 2010 г. Винс Зампела основава Respawn Entertainment – дъщерно дружество на Electronic Arts. Той е и бивш главен изпълнителен директор на Infinity Ward, студиото зад поредицата Call of Duty. Зампела е смятан за визионер в индустрията на видеоигрите, като неговото влияние върху съвременното интерактивно забавление е огромно.

"Като приятел, колега, лидер и визионер, неговата работа помогна за формирането на съвременното интерактивно забавление и вдъхнови милиони играчи и разработчици по целия свят. Неговото наследство ще продължи да оформя начина, по който се създават игрите и по който играчите се свързват помежду си за поколения напред", се посочва в изявление на EA.

Едно от най-значимите му постижения е създаването на франчайза Call of Duty, който е продал над половин милиард копия по света. Поредицата стартира през 2003 г. като симулация на Втората световна война и постепенно се развива към съвременни военни действия. Call of Duty има над 100 милиона активни играчи месечно, а Paramount Pictures работи по филмов адаптация.