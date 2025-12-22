Защо жертвите в Помпей са носили вълнени наметала през август

Още по темата: Хората са обитавали повторно Помпей след изригването на Везувий 07.08.2025 12:32

Везувий може да е изригнал в по-късен и по-студен месец

Помпей може да е бил необичайно студен, когато изригването на Везувий е унищожило римския град през 79 г. сл. Хр., сочи ново проучване.

Нов анализ на 14 от емблематичните гипсови отливки на жертвите в Помпей разкри, че поне четирима са носили вълнени дрехи, когато са били погребани, въпреки че края на август – когато се смята, че е настъпило изригването – обикновено е горещ в този регион. Възможно е също така хората да са носили вълнени дрехи за защита от изригването, отбелязват изследователите.

Изследването беше представено в края на ноември на археологическа конференция близо до Помпей в Италия.

Това подкрепя старата идея, че Везувий може да е изригнал в по-късен и по-студен месец от август. Но съвременните учени са установили от съвременни документи, че вулканът е изригнал на 24 август 79 г., а някои експерти предполагат, че следите от вълнени дрехи от Помпей не са признаци на студ.

„Те носеха вълнени дрехи, защото това е било обичайно за онова време“, казва Педар Фос, историк и археолог от университета ДеПоу в Индиана, който не е участвал в изследването. Овчата вълна е била здрава, топла дори когато е мокра и сравнително евтина; ленът е бил достъпен, но деликатен; а в древността само елитите са носили коприна и памук. „Около 90% от всички дрехи навсякъде са били от вълна“, каза Фос пред Live Science.

Изследването е ръководено от Лоренс Алапонт, археолог от Университета във Валенсия. Според преведена декларация от университета, изследователите са проучили тъканите на платовете, отпечатани върху гипсовите отливки на жертвите на Везувий в Помпей. „От нашето проучване... можем да разберем как са се обличали хората в този конкретен ден в историята“, каза Алапонт в декларацията.

Оспорвана дата

От 19-ти век насам в Помпей са направени общо 104 отливки, като е използван гипс за запълване на празнините, където жертвите са били погребани от пепелта и отломките от изригващия вулкан. (Професорът по история в Университета в Маями Стивън Так смята, че около 2000 души са загинали в Помпей, но много повече са се спасили.) Отливки вече не се правят, защото сега се смята, че те могат да унищожат останките.

Отпечатъците от тъканите на дрехите на жертвите в Помпей показват, че повечето са носили двукомпонентно облекло от вълнена туника и наметало, каза Алапонт. Но „не знаем дали това конкретно облекло е било за защита от газовете или от околната топлина, причинена от вулканичното изригване“, каза той. С други думи, той се чудеше дали хората, загинали в Помпей, са носили вълнени дрехи за защита, може би от газове, топлина или падаща пепел, по време на изригването, продължило около 18 часа.

Фос обясни, че римският автор Плиний Млади е бил тийнейджър, когато е станал свидетел на изригването, и го е описал около 30 години по-късно в писма до римския историк Тацит. Плиний определи точно датата на изригването като „Nonum Kalendas Septembres“ – деветият ден преди Календите (първият ден) на септември, което е 24 август 79 г. по съвременния григориански календар.

Но писменият разказ на Плиний Млади е бил лошо преписан през Средновековието и месецът на изригването е бил оспорван, докато неотдавнашни научни изследвания потвърдиха, че Плиний – който по това време е бил утвърден римски магистрат – е записал датата август, каза Фос.

Привържениците на по-късната дата цитират доказателствата за есенни плодове в Помпей, надпис, издраскан с въглен на стена там, и монета, която може би е малко по-късна, намерена в руините. Нищо от това обаче не е окончателно.

Историкът и археолог от Тулейнския университет Алисън Емерсън обясни спора в имейл до Live Science.

„Традицията на ръкописа е доста сигурна – единствената дата, посочена в текста, е 24 август”, каза тя. „Дали това отразява датата на действителното събитие обаче все още е предмет на спорове.”

Последните проучвания не дават окончателно становище за датата на изригването на Везувий. Те само посочват, че дрехите, носени от жертвите в Помпей, може да са знак, че денят на изригването е бил необичайно студен за август — но, от друга страна, може и да не е било така, или вълната може да е била за защита.

Изследователите също така установиха, че хората, които са загинали както вътре, така и извън къщите в Помпей, са носили един и същ тип дрехи.