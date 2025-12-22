САЩ преследват трети петролен танкер близо до Венецуела

Американската брегова охрана преследва петролен танкер в международни води близо до Венецуела, съобщиха официални лица пред Reuters в неделя. Ако операцията успее, това ще бъде втората подобна операция през уикенда и третата за по-малко от две седмици.
„Американската брегова охрана активно преследва санкциониран кораб от „тъмната флота“, който е част от незаконното заобикаляне на санкциите от страна на Венецуела“, заяви американски официален представител, пожелал анонимност. „Той плава под фалшив флаг и е под съдебна заповед за конфискация.“
Британската група за управление на морски рискове Vanguard, заедно с източник от американската морска сигурност, идентифицираха кораба като Bella 1, много голям танкер за суров нефт, който миналата година беше добавен в списъка със санкции на американското министерство на финансите, което заяви, че корабът има връзки с Иран.
Според TankerTrackers.com „Bella 1“ е бил празен,
когато се е приближавал към Венецуела в неделя. Според вътрешни документи на държавната петролна компания PDVSA през 2021 г. корабът е превозвал венецуелски петрол за Китай. Според службата за наблюдение на кораби, той е превозвал и ирански суров петрол.
Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп обяви „блокада“ на всички петролни танкери, подложени на санкции, които влизат и напускат Венецуела.
Кампанията за натиск на Тръмп върху венецуелския президент Николас Мадуро включва засилено военно присъствие в региона и повече от две дузини военни удари по кораби в Тихия океан и Карибско море в близост до южноамериканската държава. Най-малко 100 души са загинали при атаките.
Първите два задържани петролни танкера са работили на черния пазар и са доставяли петрол на страни, подложени на санкции, заяви Кевин Хасет, директор на Националния икономически съвет на Белия дом, в телевизионно интервю в неделя.
Цените на петрола се повишиха в понеделник в ранните часове на азиатската търговия. Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 42 цента, или 0,7%, до 60,89 долара за барел към 00:20 GMT. Американският суров петрол тип West Texas Intermediate се повиши с 37 цента, или 0,7%, до 56,89 долара за барел.
Венецуелският президент Николас Мадуро заяви в сряда, че търговията с петрол в страната ще продължи. Но новата фокусираност на САЩ върху петролните танкери ще повиши геополитическите рискове и вероятно ще навреди на приходите от петрол на Венецуела, заявиха анализатори.
