Почина актьорът от „The Wire“ Джеймс Рансън, предполага се самоубийство

Американският актьор Джеймс Финли Рансън III, известен с ролята си на Зиги Соботка в сериала „The Wire“, е починал на 46-годишна възраст, съобщават американски медии.

По информация на TMZ полицията в Лос Анджелис е отишла в дома му в петък, 19 декември, където е бил съставен протокол за смърт. Не са установени признаци на насилие. Според наличната информация се предполага, че става дума за самоубийство.

Джеймс Рансън е известен с участието си в култовия сериал „The Wire“ (2002–2008). Той има роли и в редица популярни филми, сред които „Черният телефон“, „Черен телефон 2“ и „То: Глава втора“.

