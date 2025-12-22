Археолози откриха съкровище от персийско злато на 2400 години

Находката е от Нотион

В древен гръцки град на егейското крайбрежие на Турция археолозите откриха малък глинен съд, пълен с персийски златни монети, заровен преди около 2400 години, съобщава earth.com.

Скритият съкровищница прилича на царска заплата за наети войници, но вероятно е останала под земята, защото собственикът й никога не се е върнал.

Находката е от Нотион, крайбрежен град, който някога е бил между персийското и атинското владичество.

Екипът е записвал всеки камък, съд и монета около съда. В резултат на това златото сега служи и като снимка на живота и войната на този оспорван бряг.

Злато, скрито под къща

Работата е ръководена от Кристофър Рате, професор по древно средиземноморско изкуство и археология в Университета на Мичиган. Неговите изследвания се фокусират върху това как класическите градове и техните предмети отразяват политическите промени в източното Средиземноморие.

Екипът на Рате е разкопавал къща с двор близо до центъра на Нотион, където по-късна елинистична къща е била построена върху по-ранна класическа постройка.

Под каменния под на двора, до заровена стена, те откриха тясна стая от по-старата къща. Скрита в един ъгъл, експертите намериха глинен съд, пълен със златни монети.

Керамика и останки от сгради около съда показват, че класическата къща е излязла от употреба в края на V век пр.н.е. Това дава на съкровището независима дата, различна от самите монети.

Тази строга рамка превръща съкровището в фиксиран маркер в персийската парична история, а не в обект, плаващ в неясното минало.

„Откриването на такава ценна находка при контролирани археологически разкопки е много рядко“, казва Рате.

Той твърди, че никой не скрива злато по този начин, без да планира да се върне, така че някакво тежко нещастие трябва да е замразило съкровището на място.

Какво прави тези монети специални

Златните монети са кралски монети, известни като дарик, високоценни златни монети, използвани в цялата Персийска империя.

Въведени по времето на цар Дарий I, монетите са с точно определено тегло от около 8,4 грама много чисто злато и носят изображението на коленичил стрелец.

Тъй като този дизайн е останал непроменен в продължение на векове, експертите сортират дариците в последователност, като проследяват малките разлики в начина, по който са изgraвирани стрелецът и оръжията му.

Надеждно датирана скрита находка от известна стая в известна къща им позволява да проверят дали тази стилистична последователност съответства на това, което действително е лежало в земята в даден момент.

Древните писатели разглеждали тези монети главно като заплащане за войниците в Ахеменидската империя, кралската персийска династия, управлявала от VI до IV век пр.н.е., а не като ежедневна размяна.

Нонион се намира на участък от крайбрежието, където имперските граници са размити и променящи се.