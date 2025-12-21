Марко Рубио: Русия и Украйна трябва да направят компромиси, за да сложат край на войната

Руските и украинските власти трябва да направят компромиси в преговорите за прекратяване на войната .

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази това мнение, цитиран от The Independent. Той заяви, че прекратяването на войната ще изисква и двете страни да „отстъпят нещо“ и САЩ установяват „какво са готови да дадат и двете страни“.

„Не знам дали Путин иска да сключи сделка... или иска да завземе цялата страна. Той го каза открито“, каза държавният секретар.

„Знаем какво е искал да постигне първоначално, когато войната започна. Но не постигна тези цели“, добави Рубио.

По-рано Кирил Дмитриев, преговарящият на руския президент Владимир Путин, разкри първите подробности от преговорите между САЩ и Русия в Маями. Той ги нарече конструктивни и обяви, че срещата ще продължи днес.

Освен това, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви готовността на Путин да започне диалог с Макрон относно Украйна, но само при условие, че „има взаимна политическа воля“.

В същото време обаче Кремъл отхвърли европейско участие в мирните преговори.

Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент заяви в неделя, че шансовете за мир в Украйна не са се подобрили от промените в предложенията на САЩ, направени от европейците и Украйна.