Самолетът на началника на генщаба на либийската армия се разби край Анкара (ВИДЕО)

Самолет, превозващ началника на генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хаддад, изчезна от радарите край турската столица Анкара. На борда са пътували освен генерала, още четирима души.
Машината, частен "Фалкон", е излетяла за Триполи, а малко след излитането си е поискала разрешение за кацане. След това контактът с пилота бил изгубен.
Breaking: A Falcon 50 business jet (w\ reg. 9H-DFS) has crashed in Ankara with Libya’s Chief of the General Staff 🇱🇾 and several senior military officials on board. Their fate remains unknown.— Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) December 23, 2025
The aircraft had departed Ankara following the conclusion of an official visit to 🇹🇷. pic.twitter.com/MFl7mKTnXM
Трафикът за летището в Анкара е пренасочен. Турският вътрешен министър обяви, че делегацията е била на посещение в турската столица.
