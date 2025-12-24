Каква украса да окачите на коледната си елха, за да станете по-богати през 2026 г.?

За да привлечете богатство, се препоръчва да окачите на дървото жълти монети или декоративни китайски пари, завързани с червена панделка, и да ги поставите по-близо до ствола на дървото, пише Newsweek.

Фигурка на кон трябва да бъде централната част на вашата коледна елха тази година. Тъй като това животно символизира движение напред и издръжливост, такъв талисман ще ви помогне да достигнете нови висоти в кариерата си.

За да привлечете богатство, най-добре е да изберете златна, сребърна или яркочервена фигурка. Важно е обаче фигурката да изглежда динамична. Например, тя може да изобразява кон, който се изправя на задните си крака или тича.

В допълнение към основния символ на годината, не забравяйте да окачите монети на елхата. За да привлечете материално богатство през 2026 г., вземете няколко истински жълти монети или декоративни китайски пари с дупка в средата.

След това ги завържете с червена панделка или ги сложете в малки торбички. След това поставете монетите близо до ствола на дървото или сред гъстите клони отдолу. Според народното поверие това ще помогне за увеличаване на богатството ви през новата 2026 година.

Какво е строго забранено да се окачва на новогодишната елха през 2026 г.?

Тази година е най-добре да избягвате сини, светлосини и тюркоазени балони, както и студено сребърно. Смята се, че тези цветове директно противоречат на енергията на Огнения кон, което може да доведе до финансови затруднения за семейството през следващите дванадесет месеца, пише ChinaHighlights.

Също толкова важно е да се обърне внимание на състоянието на декорациите. Конете не понасят пренебрегване или лошо състояние, така че е строго забранено да се окачват на елхата украшения, които са счупени, напукани или имат счупени закопчалки.