Тръмп: ООН направи много малко за разрешаването на "катастрофата между Русия и Украйна"

Организацията на обединените нации (ОНН) прави малко, за да помогне за разрешаването на украинския конфликт, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп .



"ООН направи много малко, за да улесни или подпомогне катастрофата, която се разиграва в момента между Русия и Украйна“, написа той в Truth Social.

Според американския лидер, Съединените щати заместват тази глобална организация в усилията за поддържане на мир.







"С всички войни и конфликти, които уредих и спрях през последните единадесет месеца, ОСЕМ, може би Съединените щати се превърнаха в ИСТИНСКАТА Организация на обединените нации, която оказа много малка помощ или съдействие в който и да е от тях, включително в бедствието, което в момента се случва между Русия и Украйна. Организацията на обединените нации трябва да започне да се активизира и да се ангажира със СВЕТОВНИЯ МИР!", категоричен бе Тръмп в социалната си медия.

"ООН трябва да стане по-активна и ангажирана със световния мир", добави 47-ият американски президент.

Днес Тръмп ще се срещне с Володимир Зеленски във Флорида, като гостът вече е кацнал, съобщи Bloomberg.

В интервю за Politico президентът Тръмп подчерта, че никое предложение от лидера на Украйна за уреждане на конфликта в Украйна няма да бъде валидно без неговото одобрение. Той също така похвали шансовете за постигане на споразумение с него.

В началото на декември Владимир Путин прие в Кремъл специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Двете страни обсъдиха същността на мирната инициатива, но не успяха да намерят компромис.