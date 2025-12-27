Зеленски: Срещата ми с Тръмп ще бъде публична

Володимир Зеленски обяви, че срещата му с президента Доналд Тръмп, насрочена за неделя, ще бъде публична.

„Мисля, че срещата ни ще се проведе пред камерите и в присъствието на медиите. Не мога да кажа дали това ще бъде още в началото или в края, но определено ще е публична“, заяви Зеленски пред репортери в събота, цитирани от Интерфакс-Украйна.

По думите му, украинският преговарящ екип е провел няколко срещи с американската страна и е постигнато съгласие, че при наличие на напредък разговорите ще бъдат доведени до ниво ръководство.

„Фактът, че утре ще имаме среща във Флорида с президента Тръмп, показва наличието на такъв напредък“, подчерта Зеленски.