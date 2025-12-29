Зверска катастрофа с боксьора Антъни Джошуа, има загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

Автор: Труд онлайн
Свят

Антъни Джошуа пострада при тежка автомобилна катастрофа в Нигерия, при която са загинали двама души, съобщават местни медии, цитирани от Daily Mail.

Инцидентът е станал на магистралата Лагос–Ибадан, в района на Макун. По информация на нигерийската преса 36-годишният бивш световен шампион по бокс в тежка категория е пътувал в автомобил, който се е блъснал в спрял на пътя камион.

В социалните мрежи се разпространиха снимки и видеа от мястото на катастрофата, на които се вижда Джошуа в разбит джип Lexus. Той е без тениска, видимо замаян и заобиколен от разпръснати парчета стъкло.

Към момента няма официална информация за състоянието му. Обстоятелствата около инцидента се изясняват от местните власти.

Още от (Свят)

Най-четени

Мнения