Русия и Украйна размениха удари по пристанищна и енергийна инфраструктура

Русия и Украйна си нанесоха взаимни удари по инфраструктурата в черноморски пристанища през изминалата нощ, засягайки енергийни съоръжения и граждански райони.

Украиснки дронове атакуваха руския пристанищен град Туапсе. Кеят и оборудването на местната нефтена рафинерия, собственост на "Роснефт", бяха повредени, а също жилищни сгради в района. Двама души бяха хоспитализирани.

Рафинерията в Туапсе преработва приблизително 240 000 барела петрол на ден и изнася предимно мазут, нафта и дизелово гориво.

В същото време украинският град Одеса беше обект на масирани руски удари. Най-малко шестима души са ранени, след като четири многоетажни жилищни сгради в два района на града бяха ударени, а в един от тях избухна пожар, според Сергий Лисак, началник на Одеската градска военна администрация.

Два енергийни обекта на "ДТЕК Одески електромрежи" са повредени. Щетите са значителни и ремонтните дейности ще отнемат много време, за да се възстанови оборудването в работно състояние, посочват от дружеството. В резултат сто и седемдесет хиляди домакинства в Одеска област са без ток.

По информация на ДТЕК, общо през декември разрушителни удари след атаки са нанесени на 10 подстанции на енергокомпанията, а от началото на годината са атакувани 25 енергийни обекта в Одеса и областта.