Полицията заварди "Елените" срещу мародери, задържаха двама

Полицията взе спешни мерки срещу мародери в наводнения от стихията комплекс "Елените". Двама вече са задържани.

Докато спасители и униформени помагали за разчистването на комплекса, мъжете минали по тайни пътеки и дошли откъм гората, за да не ги забележат. След това минали по наводнените домове, правейки се на част от екипите и задигнали голяма сума пари- 4500 евро.

Полицаите обаче са ги задържали с плячката.

Двамата са от Свети Влас и са криминално проявени.

Освен парите, те заграбили куфар с два лаптопа, скъпи парфюми и скъпи дрехи, каза директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов. Предстои арестуваните да бъдат разпитани.

КПП бе изградено на входа на "Елените", като колите се пропускаха след щателна проверка. Охраняват се всички подстъпи към “Елените” включително и плажната ивица, за да няма достъп.