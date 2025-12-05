Край на фалшивия ботокс

Предвижда се въвеждане на еднократни консумативи при бръснене

Промените засягат над 24 000 обекта

Наредба на здравното министерство въвежда строги изисквания

Нови и по-строги изисквания на здравното министерство към фризьорските студия, козметичните салони, местата за татуировки и пиърсинг се очаква да сложат край на инжектирането на фалшив ботокс. Подобни процедури вкараха 11 жени в болници в тежко състояние, а лекари се бориха за възстановяването им.

В наредба на здравното министерство е записано, че козметичните продукти, които се ползват трябва да отговарят на изискванията на Закона за здравето, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. Документът е пуснат за обществено обсъждане. Той ще замени сегашната Наредба 15 от 1987 г.

Предвижда се проверките в студия и козметични салони да зачестят, а при откриване на продукти, които не отговарят здравните изисквания ще се налагат глоби. При повторно нарушение ще бъдат затваряни обектите.

Въвежда се и изискване за почистване на помещенията и инструментите с подходящи препарати, както и стерилизация.

Записано е, че използване на индивидуално, неупотребявано бельо и/ еднократни консумативи при редица дейности като бръснене, подстригване и др. е задължително.

Промените ще засегнат над 24 000 обекта в страната.

В наредбата има и изисквания за помещенията, в които се предоставят козметични и фризьорски услуги. Площта за едно работно място в бръснарски салон трябва да е 6 м2, във фризьорски - 8 м2, в козметично студио - 9,6 м2 и т. н. При наличие на две работни места в едно помещение се предвижда отстояние между тях не по-малко от 1 м.