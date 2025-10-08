Камера засне мецана да "дефилира" по улиците на село Бръщен (ВИДЕО)

Голяма част от местните жители са в паника и се страхуват да излязат, щом се стъмни

Мечка се разхожда по ул. „Изгрев“ в доспатското село Бръщен. Видеото е свалено от камера, монтирана на къщата на Джеват Караилански.

„Мечката е на средна възраст. Улицата, по която минава, е населена – във всяка къща има хора. Късмет е, че никой не е срещнал животното. До този момент няма сигнали за нанесени щети“, каза кметът на селото Кемал Бошнаков, цитиран от "Смолян прес" и "Марица".

По думите му в момента мечката е тема номер едно в селото. Някои хора са доста притеснени и се страхуват да излизат, когато се мръкне, други никак не се страхуват от животното.

„В РИОСВ не е постъпвал сигнал за мечка в село Бръщен. Имаме сигнал единствено за мечка в Доспат. По -важното е обаче сигналът да постъпи в горското стопанство, за да могат да се предвидят мерки по наредбата за прогонване или отстрел. Те преценяват дали да се поиска разрешително за отстрел“, заяви на свой ред Екатерина Гаджева, директор на на регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян.

Междувременно стана ясно, че има поискано разрешение за отстрел на мечката в Доспат от 30 септември. Разрешението е поискано на база на протокол от комисия, с участието на експерти от горските стопанства.

Молбата е одобрена от министъра на земеделието и храните.