Втора поредна нощ: Мечка стръвница убива агнета за курбан в манастир над Сопот

Снимка: Уикипедия

Мечка стръвница втора поредна нощ е влязла в манастира "Свети Спас" в Сопот. 

Във вторник тя е удушила три агнета за курбан и е отнесла четвърто, а снощи - е изяла още едно, съобщава БНТ. Камери на Държавното горско стопанство са я засекли от южната страна на манастира. С нея е забелязано и малко мече. 

В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски лозя. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в Балкана, както и за живеещите във вилите.

Работници от ВМЗ разказват, че преди няколко дни хора, които са отивали първа смяна, са видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече и изключително много се уплашили, съобщи кметът на Сопот Станислав Стоенчев.

Снимка: БНТ

Той е изпратил писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата.

Директорът на Горско стопанство Карлово инж. Златю Кличев съобщи, че знае за инцидента и ще предприеме необходимите мерки.

Днес в 11.00 часа комисия от РИОСВ и Държавното горско стапанство ще опишат нанесените щети. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки.

Според закона, при две последователни нападения тя може да бъде предложена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел. Местната власт призова по никакъв начин да не се се храни ида не се оставя храна за мечката във вилната зона над град Сопот.

