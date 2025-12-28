Внимание! Опасно време с бурен вятър в половин България

За опасно време в цялата страна предупреждават синоптиците от Националния център по метеорология и хидрология. В 12 области в страната е обявен оранжев код за силен вятър, като се очаква се скоростта да достигне до над 100 км/ч.

В Монтана, Видин, София - област, Благоевград, Плевен, Сливен се очаква поривите на вятъра да са най-силни. Има опасност от падащи предмети и прекършени клони. В останалата част от страната предупредителният код е жълт, а скоростта на вятъра може да достигне до над 85 км/ч.

Вятърът в областите Пазарджик и София -област затруднява изключително шофирането по автомагистрала "Тракия", предаде репортер на "Труд news". Карайте внимателно!

През деня ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 3°.

Над планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.

Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°.