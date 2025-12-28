Проф. Михаил Константинов: Християнската цивилизация е заплашена от самите християни - от соросоидите и лудостта на мигрантските вълни

Християнската цивилизация е заплашена е от самите християни. Ние непрекъснато се прострелваме в крака

Светът се намира в безпрецедентна политическа и духовна криза. Не се вижда краят на войните, а хаосът в Близкия изток се задълбочава все повече. Европа се оказва абсолютно неспособна да се справи със собствените си проблеми и налага все по-яростно измислените си евроценности. България не е изолиран остров. Обществото ни е разделено, а политическата криза ескалира ден след ден. Това каза математикът и проф. Михаил Константинов в интервю пред Албена Борисова от агенция ПИК:

Проф. Константинов говори и за бъдещето на света и спасението на християнската цивилизация.

- Как си отива годината, проф. Константинов? Какви уроци получихме?

– Основният урок беше да внимаваме какво си пожелаваме, защото то може и да се случи. Това е стара китайска поговорка.

Поискахме удължен бюджет - получихме го. Поискахме оставка - също я получихме. Сега се чудим какво става.

В глобален мащаб - когато управляваш една такава организация като ЕС, трябва да имаш поне малко мозък. Евроуправниците се оказаха, че нямат грам мозък. Бившият соцлагер, който е преживял комунизма, знае за какво става въпрос. Но западняците, които си живееха в измислен свят, се оказаха неподготвени.

– Много злоба се натрупа в българското общество и в целия свят. Докъде ще ни доведе тя?

– Злобата никога не е водила до добър резултат. От Съединението ние увеличихме площта си като държава. Бяхме 93 хил. кв. м, сега сме 112 кв. км. През това време световни империи изчезнаха. Ние се увеличихме. Никак не е зле.

– Две войни се водят в момента. Особено жестока е тази в Свещената земя и сякаш няма намерение да спира. Виждате ли някога да настъпи мир на земята?

– Човечеството е заченато във война. Когато се е решавало да ни има, е имало около 1 млн. човеци на цялата земя. Сега сме 8,5 млрд. души.

Тези 1 млн. човеци са били изключително агресивни и безпощадни, избили са всичко, което им пречи. Няма как да избягаме от агресивната си същност. Но въпреки това сме надарени с мозък и трябва да мислим. Войните трябва да спрат и все някога ще спрат. Да боже да е по-скоро.

– Заплашена ли е християнската цивилизация? Джендър идеологията, гей браковете и всички извращения, които ни налагат евроатлантиците, докъде ще ни доведат?

– Заплашена е от самите християни. Ние непрекъснато се прострелваме в крака. Християнската цивилизация е създала съвременна наука, изкуство...

Християнската цивилизация не е виновна за робството. Няма роботърговец, който да е тичал да гони хора из Африка и да ги взима за роби. Арабите са търгували точно толкова, колкото и белите хора.

В Африка е имало развита цивилизация, която е продавала собствените си граждани. А християните са купували. И двете страни са виновни. Казвам го заради американците, което сега се вайкат заради робството.

– Живеем в свят на фалшиви новини. Евроатлантическите ценности се опитват да изместят християнските ценности, които са единственият наш фундамент от 2000 г. Как да се опазим от лъжите?

– Господ ни е дал мозък. С него сме завладели света. А сега как реагираме на тези безогледни лъжи, с които ни бомбардират? Ако са успели да ни излъжат, ние сме виновни. Това е като бабите, които хвърлят пари от балкона. Не само измамниците, и самите измамени са виновни. Нали имат мозък, защо не мислят?

Цялата ни цивилизация беше продадена отвътре. Соросоидът какво е? Да вкарваш мигранти, да се откажеш от себе си, от същността си, от културата, от историята... Пълна лудост. Нямаме никакво основание да се отказваме от християнската си история.

– Не е ли спасението във въвеждането на вероучение в българското училище? Нашите предци са изучавали векове наред Светото писание, защо днешните деца да не го учат? Вижте какъв отпор има сред много родители въвеждането на предмета "Добродетели и религии"?!

– "Добродетели и религии" - пак се правят отстъпки на соросоидите.

Навремето християнската цивилизация със сила е завладяла света. Сега трябва да се защитава с всички степени на силата. Първо с дух и убеждения.

Аз съм атеист, но безкрайно уважавам вярващите. Религията е велико нещо. Тя учи на добро.

– Не е ли православието това, което ще спаси християнската цивилизация от самоунищожение?

– Бих се радвал, ако е така.

Хората трябва да бъдат здрави и да се обичат. Това е щастието. А не да трупат пари. Те носят болести. Парите са необходими толкова, колкото да водиш достоен начин начин на живот. Нищо друго не ни е нужно.