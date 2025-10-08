Водолази се гмуркат да търсят щети в подводния парк "Света Анастасия"

Водолази от сдружение "Приятели на морето" ще се гмуркат в подводния парк на остров "Света Анастасия" тази събота. Целта е да видят дали подводни течения не са нанесли щети на парка и параклиса и какво е състоянието им след голямата буря.

"Островът не е пострадал от силното вълнение, бурния вятър и дъжда на 3 октомври. Има само няколко паднали керемиди от пороя, каза пред "Труд news" управителят на острова Павлин Димитров.

Катамараните продължават пътуванията си до острова, след като времето се подобри. Това става при записани групи. Ако пасажерите са само няколко, трябва да изчакат, докато се съберат повече хора.

Корабите спират за месец, в който ще се извърши "профилактика" на обектите на острова. Това ще стане в периода от 10 ноември до 10 декември.

За посрещане на Новата година на "Света Анастасия" вече има запитвания, отбеляза още Димитров.

Рибарите от селището "Ченгене скеле" в Бургас, откъдето минава катамаранът, преди да стигне до острова, също казаха че са пощадени от пороя и наводнения. Преди повече от 5 години близката до селището река "Отманлийска" бе преляла и заля както хижите им, така и пътя Бургас - Созопол. Тогава също имаше жертви.

"Общината почисти и разшири тогава коритото на река "Отманлийска". Затова вече нямаме страх и притеснения. Реката поема количеството валежи и не прелива", разказа Димитър Янчев - Брадата, кмет на рибарското селище.

Няколко лодки са били развързани от силния вятър, но собствениците им, веднага реагирали и ги прибрали в укрития. Само един морски съд е отнесен от бурята в морето. Според Янчев и тази лодка ще се намери, чакат само да се успокои времето.

Иначе, макар в момента да е сезонът на паламуда, никой от Ченгене скеле не влиза в морето.