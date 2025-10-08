И Русе под вода след проливни дъждове

Критична ситуация и в Русе след обилните и продължителни дъждове.

В свободната зона на града, където са огромен брой административни и промишлени сгради, има много закъсали автомобили в образувалото се езеро. Тежкотоварните камиони едва преминават през района.

На четири места в града има сигнали за огромни локви и закъсали автомобили.

Трудно става и придвижването по международния път към Дунав мост на булевард „България“ заради голяма локва. Затруднено е движението и на улица „Чипровци“ близо до ясла номер 15, където също традиционно се образуват големи локви по пътната настилка, както и около Университетската болница „Медика.