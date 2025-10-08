Терзиев: Столична община не може да се справи сама, нуждаем се от държава, която работи

Столична община не може да се справи сама с този проблем, нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело. Това каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на кръгла маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“ в столицата.

Кметът посочи, че София се изправя пред системен проблем с управлението на отпадъците и престъпленията, свързани с тях. „В две от най-големите зони на града остана само един кандидат за услугата, на цена, която е двойно над пазарната и неприемлива за домакинствата. Видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене. Отказахме да подпишем такъв договор“, обясни Терзиев.

Той уточни, че вместо това Общината е въвела извънредна двуседмична организация със собствени ресурси, общински екипи, доброволци и подкрепа от съседни общини. „Кризата показа истинския мащаб на проблема – това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността“, каза кметът.

„Живеем във времена, в които чрез действията на политиците става видно дали държавата има мафия или мафията си има държава. В настоящата ситуация най-лесно би било да се скрием зад процедурата и да подпишем договор, без да мислим за цената, която гражданите ще плащат утре. Но всеки от нас трябва да направи избор – дали да си затворим очите пред изнудването, или да кажем „стига““, заяви още Терзиев.

По думите му общината няма да приеме модели, които облагодетелстват малцина и ощетяват мнозинството. „Моят избор като кмет е ясен – няма да превърна софиянци в заложници на престъпни интереси. Ще работя с институциите, гражданите, почтения бизнес и международните партньори, за да си свършим заедно работата“, каза той.

Кметът благодари на Центъра за изследване на демокрацията, на министъра на правосъдието, на представителите на Главна дирекция „Национална полиция“, на народните представители и на партньорите от Европол и Великобритания за подкрепата и съпричастността. „Убеден съм, че днешната кръгла маса поставя начало на по-силно и резултатно междуинституционално сътрудничество в името на по-чисти, по-сигурни и по-справедливи градове“, допълни Терзиев.