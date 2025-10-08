С плъхове, дървеници и фекалии съсед тормози цял блок

Мъж във видимо разклатено психическо състояние тормози цял вход на блок в София със задушлива миризма на урина, фекалии, плъхове и дървеници.

Въпреки опитите на неговите съседи да му помогнат, нито една институция не може да им съдейства по проблема, тъй като той има живи и здрави роднини, които обаче отказват да се погрижат за него.

"Има две дъщери, никога не си вдигат телефона", заяви в ефира на Nova съседка на въпросния човек.

"Викахме линейка. Медикът не успя да го прегледа, защото той започна да агресира. Малко хора издържат и на миризмата вътре, буквално ти се повдига", разказа друга комшийка.

Жителите на входа са изпратили сигнал до районната администрация. По думите им общината още се бави да предприеме конкретни мерки.

"Бихме искали той да бъде освидетелстван и да бъде настанен в дом, където да се грижат за него", коментира жена от входа.

"Постоянно вкъщи викаме да пръскат срещу гризачи и вредители. Даваме по 150 лв. на фирма за всяко едно пръскане, защото той развъди плъхове и дървеници. С тиксо съм запушил всички дупчици около тръби и щрангове, защото вкъщи нахлува непоносима миризма", каза съсед на мъжа.