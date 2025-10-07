Лозенец под вода, в Царево обявиха неучебен ден

Заради проливния дъжд, със заповед на кмета Марин Киров, в Царево бе обявен неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община. От общинската администрация призоваха хората да бъдат внимателни, тъй като ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Затова не е добре да се предприемат пътувания и излизане без причина. От кметството апелираха всички стопани на дворни кучета да ги освободят от поводите и да ги преместят на сигурно място.

Един от най-красивите курорти край Царево е под вода. Улиците в село Лозенец са наводнени след проливните дъждове през последното денонощие. Общинският щаб в Царево и там предупреждава за възможно бързо влошаване на обстановката.

В Несебър обучението в училищата продължава да е онлайн. Кметът на града Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов направиха видеообръщение по повод трагедията във вилно селище “Елените” и твърденията, че незаконно строителство върху коритото на река е попречило на водата да се оттече в морето.

Двамата представиха документи за изграждането и статута на комплекса, което е по решение на МС от 1974 г.