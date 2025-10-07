Няма ваксини за грип по аптеките

Малката доставка при джипитата свършила

Няма доставка на противогрипни ваксини по аптеките, а малката доставка при джипитата е изчерпана. Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев каза, че ваксини се очакват в средата на месеца.

“Макар в последните години ваксинационното покритие да се повишава, в България то традиционно е много ниско - коментира председателят на Българския фармацевтичен съюз магистър-фармацевт Димитър Маринов. Той обясни, че две от компаниите вече са внесли противогрипни ваксини, сега се очаква и назалната, особено търсена за деца.

В много аптеки вече се правят списъци с желаещи пациенти, но ваксини няма.

Ваксините по програмата за възрастните хора не минават през аптеките, а директно се доставят на регионалните здравни инспекции и на личните лекари.

Всички останали могат да си закупят ваксини от аптеките, когато бъдат доставени.

Тази година в България ще бъдат доставени около 580 000 дози ваксини, съобщи Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България. Около 440 000 от дозите са предназначени за програмата за сезонна ваксинация срещу грип за хора над 65 години.