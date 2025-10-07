Две общини помагат на София за боклука

Елин Пелин и Ботевград дават камиони

Общините Елин Пелин и Ботевград ще помагат на София за боклука в “Люлин”и “Красно село”, съобщи зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

Двете общини ще предоставят на столицата по 2 камиона безвъзмездно. Приоритет №1 е привличането на допълнителни ресурси (техника и хора) - работи се активно по всички варианти за наемане или закупуване на големи сметосъбиращи камиони с преса, отбелязват от Столична община.

Анализът на събраните отпадъци показва, че на места кофите не са вдигани повече от два дни. Вчера започна проверка на всички контейнери, като проблемното стопанисване ще бъде отчетено при актуването на работата на предишния изпълнител.

Общо от двата района в понеделник са извозени около 40 тона отпадъци, което е наполовина на стандартното за неделя. Обслужени са 70% от стандартните сиви контейнери. Остава и вероятността предишната фирма системно да е товарила допълнителни, несвързани с бита отпадъци, за да завиши тонажа, отчитат от общината.

До няколко седмици ще бъде обявена нова обществена поръчка за почистването на двата района, коментираха от столична община.