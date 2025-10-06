Медиите в Западна Европа: Андрей Бабиш заорава със Словакия и Унгария в руската бразда

Румен Михайлов, „Труд News”, Западна Европа





В големите европейски столици нарекоха вероятния бъдещ премиер „върл тръмпист“

„Льо Фигаро“ нарече победата на партията му „най-големия триумф“ в новата история на Чехия

В първия си коментар на резултатите от произведените в Чешката република в петък и събота парламентарни избори влиятелният британски всекидневник „Стандарт“ предрече, че с победата в тях на дясноцентристката партия „АНО“/“Да!“/ на Андрей Бабиш страната „ще заоре заедно със Словакия и Унгария в руската бразда“, отказвайки да подкрепя повече Украйна. Другите големи вестници на Острова – „Таймс“ и „Телеграф“, както и националната телевизия “BBC”, подчертаха в анализите си на вота, че предводителят на победителите, бивш министър-председател на Чехия от 2017-та до 2021 г., а преди това мощен бизнесмен, бил „върл тръмпист“ и цялата му отминала предизборна кампания била вдъхновена от движението на американския президент Доналд Тръмп „MAGA”. Медиите в Обединеното кралство предположиха също така, че за да може да управлява, седемдесет и една годишният мултимилиардер Бабиш щял да сключи коалиционно споразумение с десните формации „Свобода и пряка демокрация“/СПД/, оказала се трета на изборите, както и с партията „Автомобилисти за себе си“, наричана още „Партия на мотористите“.

Влиятелният френски всекидневник „Льо Фигаро“ най-напред очерта в обширния си коментар за резултатите на изборите в Чешката република победата на АНО със с 34,5% от гласовете като „зашеметяваща и незапомнена в новата история на страната“. След това парижкият вестник подчерта, че зараждащата се в Чехия коалиция на „мекия нелиберализъм на АНО“ и „национализма на СПД“ ще причини доста безпокойство за Европейския съюз, предвид неговата политика на подкрепа за Украйна, в която поне досега Чехия е била основна сила. Докато Андрей Бабиш според „Льо Фигаро“ искал да сложи край на участието на страната му в изпълнението на скъпите програми на Съюза за доставка на оръжия за Киев, както и на самостоятелната чешка инициатива за снабдване на воюващата страна с боеприпаси. „А СПД – пише всекидневникът, - от своя страна, не крие симпатиите си към Владимир Путин и се застъпва за прекратяване на всякаква помощ за Украйна в полза на разбирателство с Русия“. Андрей Бабиш обаче категорично отхвърлял евентуален референдум за напускане на ЕС и НАТО, за какъвто призовавала СПД. „Льо Фигаро“ предвижда също така „бурно съжителство“ на потенциално правителство на Бабиш с твърдо проукраинския президент и бивш генерал от чешката армия Петр Павел. Той победи Бабиш на президентските избори през януари 2023 г. и бил започнал още в неделя сутринта серия от дискусии с представители на различните партии в страната с цел да парира въжделенията на Бабиш да управлява. Още повече, че според президента като ръководител на правителството милиардерът щял да се окаже в конфликт на интереси с могъщата си компания „Агроферт“. „Обещах на президента, че ще отида да го видя и ще му представя решение за моя бизнес, съответстващо на чешките и европейските закони“ – уверил според „Льо Фигаро“ вероятният бъдещ министър-председател на Чехия във вечерта на категоричната си победа.

Най-тиражираният италиански вестник „Кориере дела сера“ пък подчерта в нарочна дописка за изборите в Чехия, че победата на АНО е напрактика „политическо възраждане“ на Бабиш след протестите срещу него в края на първия му мандат като премиер. В същото време миланският всекидневник се съмнява в способността на лидера на партията, спечелила най-много гласове на последния чешки вот, да състави управляваща коалиция, тъй като тя нямало до има мнозинство дори с депутатите на СДП и тези на „Мотористите“. Съответно АНО трябвало да търси подкрепа от представителите в парламента на останалите формации, а те били близки до президента Павел. Другият голям италиански всекидневник – римският „Република“, констатира простичко, че изборите в Чешката република били спечелени от популиста и фен на Русия – Андрей Бабиш, а това било нов трън в петата на ЕС.

В този, последния дух, бяха в неделя коментарите за чешкия вот и на влиятелните германски вестници „Зюд Дойче Цайтунг“ и „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.