Явно Европа ще завива натам, към имитиране на случващото се в САЩ

След изборите в Чехия избухнаха сума хора за Андрей Бабиш без да знаят за какво говорят. Та нека изясним няколко неща - Бабиш може да бъде описан по най-лесен начин като ляв популист, евроскептик и „патриот“ по модела на Тръмп. Каша, нали? Има добра причина за това - дори политическите анализатори в Чехия се затрудняват да определят какъв е отвъд популист

Обаче това, което е сигурно е, че Бабиш НЕ Е десен, консервативен или проруски. През 2018 година Бабиш като премиер е вносител на предложението да се легализират гей бракове в Чехия. До 2023 година партията на Бабиш е член не на коя да е европейска партия, а на АЛДЕ - либералите. Да, тези на ПП днес. През 2014 г. Бабиш заповядва да бъдат изгонени над 80 руски дипломати. Да, Бабиш горе-долу следва стъпките на по-интелигентна версия на Кирил Петков.

Та защо и аз казвам, че Бабиш е част от „дясната вълна“? Ами, защото терминът е американски, а Бабиш също така много прилича на Тръмп. Той също изхожда от позиция „Чехия на първо място“ и този мек популизъм на „човек от народа“. Например Бабиш може да е „за“ гей браковете, но пък е твърдо против масовата миграция В това отношение много прилича и на Бойко. Така че, дори да се различава по много въпроси, Бабиш яхва същата вълна на национализъм и отказ от глобализацията.

Пак повтарям, каша е, и не е страшно, ако не схващате детайлите, дори в Чехия се затрудняват. Същевременно, знаем за какво говоря, нали? Би било най-лесно да кажем, че Бабиш е МЕГА, европейска версия на тръмповата МАГА. И, че явно Европа ще завива натам, към имитиране на случващото се в САЩ.

Със сигурност се вижда как един по-мек популист като него просто е в пъти по-ефективен от радикалните движения в други европейски държави. Та, така. Хубавото е, че в Чехия отново се вижда, че поставянето на нацията на първо място е печеливш ход, дори без значение какво друго му добавиш. Както съм казвал преди - това е най-важното.