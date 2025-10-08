Екипи от четири столични района се включват в сметопочистването на "Люлин" и "Красно село"

Специализираните екипи на четири столични района се включват в работата по почистване в "Люлин" и "Красно село", съобщиха от Столичната община. Екипи от районите "Слатина", "Изгрев", "Лозенец", "Красна поляна" ще подпомогнат кризисната работа по почистването, осигурявайки камиони и товарачи с щипка.

В дейностите ще участват и екипи на общинските предприятия "Гробищни паркове" и "Паркове и градини".

Общинското дружество "Софекострой" осигури камион, с който днес се почиства районът на болница "Пирогов" и кв. "Крива река".

От Столичната община благодарят на всички доброволци в "Красно село" и "Люлин", които помагат с товаренето и разтоварването на отпадъци до точките, на които са разположени големите контейнери.

От общината припомнят, че 12 камиона работят от днес в двата района. Две стандартни сметосъбирачки са вече включени в графика, което значително облекчава екипите, тъй като ускорява извозването. Днес и утре се очакват допълнителни пет сметосъбиращи камиона от Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.

От 4 октомври в столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване.