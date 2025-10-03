Кризисна организация за сметопочистването на "Люлин" и "Красно село" въведе Столична община

Столична община въвежда кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" от 5 октомври, съобщиха от пресцентъра на СО.

Екипите на общината и всички общински дружества са мобилизирани да гарантират, че неудобството за гражданите ще бъде минимално, а извозването на отпадъците – осигурено. Организацията влиза в сила за срок до 19 октомври или до второ нареждане. Кметовете на двата района са официално информирани този следобед и мобилизирани за съдействие.

Решението за предприемане на тази временна и извънредна мярка е принципно и е продиктувано от ангажимента на общината да защити публичния интерес.

Договорът за сметопочистване на двата района изтича на 4 октомври. Единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната пазарна оценка.

"Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция. Избрахме да предприемем временна и извънредна мярка чрез мобилизация на вътрешния ни ресурс, за да не позволим криза и изнудване," заяви кмета Терзиев.

Кризисната организация ще бъде осъществена с пълното мобилизиране на всички общински ресурси – хора и техника.

Сметоизвозването ще се поеме основно от СПТО (Столично предприятие за третиране на отпадъци) и други общински структури. За облекчаване на процеса, граничните улици и булеварди ще бъдат възложени на фирмите, опериращи в съседните райони.

Община призовава жителите на "Люлин" и "Красно село" за съдействие, дисциплина и мобилизация.

Подробна информация относно организацията на сметоизвозването, графици и инструкции за гражданите ще бъде публикувана на сайта и в каналите в социалните мрежи на Столична община и в каналите на районните администрации до 17:00 на 4 октомври (събота).