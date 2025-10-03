Граничен полицай е третата жертва на потопа в Елените

Трима души вече са загиналите от придошлите води в курорта Елените.
Първата жертва е местен жител, загинал от приливната вълна в жилището си. Втората - багерист, работил по разчистването на пътя след първата ударна вълна на потопа. За третата привечер съобщи вътрешният министър Даниел Митов пред журналисти в Несебър. Загиналият е граничен полицай.
"Един гражданин и двама спасители са загинали по време на усложнената обстановка в резултат на поройните дъждове в курортното селище Елените", казаМитов.
За съжаление имаме един загинал гражданин, който се е намирал в приземно помещение, в момента, в който е прииждала първата голяма вълна, посочи Митов.
По думите му, спасителните екипи са успели да изведат другите хора от сградата, но въпросният човек е бил открит мъртъв. Очаква се аутопсията да установи точната причина за смъртта.
Министърът съобщи още, че двама спасители също са загинали. Единият е служител на „Гранична полиция“, а другият е багерист, отзовал се да помага. Министърът изрази съболезнования към близките на загиналите. Той каза, че след малко ще бъдат пуснати съобщения през BG-Alert и призова хората да не отказват евакуация.
Очакват се нови валежи през следващото денонощие, каза още министърът.
Митов пристигна в района след обявяването на бедствено положение, причинено от интензивните валежи, довели също до сериозни щети на инфраструктурата. Министърът в момента пътува към Елените.