Граничен полицай е третата жертва на потопа в Елените

Трима души вече са загиналите от придошлите води в курорта Елените.

Първата жертва е местен жител, загинал от приливната вълна в жилището си. Втората - багерист, работил по разчистването на пътя след първата ударна вълна на потопа. За третата привечер съобщи вътрешният министър Даниел Митов пред журналисти в Несебър. Загиналият е граничен полицай.

"Един гражданин и двама спасители са загинали по време на усложнената обстановка в резултат на поройните дъждове в курортното селище Елените", казаМитов.

За съжаление имаме един загинал гражданин, който се е намирал в приземно помещение, в момента, в който е прииждала първата голяма вълна, посочи Митов.

По думите му, спасителните екипи са успели да изведат другите хора от сградата, но въпросният човек е бил открит мъртъв. Очаква се аутопсията да установи точната причина за смъртта.

Министърът съобщи още, че двама спасители също са загинали. Единият е служител на „Гранична полиция“, а другият е багерист, отзовал се да помага. Министърът изрази съболезнования към близките на загиналите. Той каза, че след малко ще бъдат пуснати съобщения през BG-Alert и призова хората да не отказват евакуация.

Очакват се нови валежи през следващото денонощие, каза още министърът.

Митов пристигна в района след обявяването на бедствено положение, причинено от интензивните валежи, довели също до сериозни щети на инфраструктурата. Министърът в момента пътува към Елените.