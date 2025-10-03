Две станаха жертвите на потопа в Елените

Още по темата: Мъж се удави от приливна вълна във вилата си между Свети Влас и "Елените" 03.10.2025 13:14

Двама са загиналите при потопа в курорта Елените. Властите потвърдиха за смъртта и на втори човек - багерист, който се издирваше.

Загинал е багеристът Цанко Ц. (62 години) от несебърското село Тънково. „Водният стълб, който връхлетя пътя, бе над два метра и се стовари изневиделица, докато Цанко опитваше да разчисти пътя след първата ударна вълна на потопа" съобщи кметът на Св. Влас Иван Николов.

Багеристът работел към курорта "Елените", отговарял за поддръжката.

"Морето е пълно с автомобили", каза пред "Труд news" Иван Николов.

До момента официално потвърждение има само за две жертви. Това са Цанко Ц. и мъжът, загинал от приливната вълна в жилището си между Свети Влас и Елените.

"Плажът е изцяло залят с боклуци. Има и коли в морето. Тук виждам от терасата един микробус и една кола. Плажът наполовина е намалял, пред хотела има пожарни коли, има обърнати коли и дървета паднали. Знам, че има и починали хора, докато са се опитвали да спасяват други хора. Изрязаха ни оградата, която е между двата комплекса, защото имаше хора, затиснати от коли, а положението леко се е смекчило, но пак започна тежък дъжд", разказа Красимир Антонов по националното радио.

Пътят "Свети Влас" – "Елените" е затворен. След изхода на Слънчев бряг пътят е наводнен и непроходим.