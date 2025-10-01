Греда със сайта за сравнение на цени

Липсват данни за марка на храни и за грамаж на разфасовки

Само хора с много свободно време може да сравняват цени на kolkostruva.bg

Няма функция “Сортирай по най-ниска цена”

Греда удариха гражданите, които поискаха да сравнят цените на основни храни в различните търговски вериги на сайта kolkostruva.bg. Засега данни на сайта има само за две търговски вериги, откриването на търсените цени става доста бавно, а понякога липсва информация за марката на съответната храна или за грамажа є. Така сайтът може да бъде полезен само на хора с много свободно време.

Интернет порталът “Колко струва” (Kolkostruva.bg) е преминал период на тестове и от вторник, 30 септември 2025 г., стартира публикуването на данни в него от страна на веригите, гласи отговор на премиера Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване. Създаването на сайта беше решено като мярка срещу неоснователно поскъпване на храните. Вестник “Труд news” направи проверка доколко сайтът може да бъде полезен за хората при избора откъде да пазаруват.

За да видите цените на храните в търговските вериги, които вече подават данни към Комисията за защита на потребителите (КЗП), първо трябва да изберат град и търговска верига. След това може да избере една от 14 основни групи стоки. Например избираме София, една от търговските вериги и групата “Мляко, млечни продукти и яйца”, защото искаме да разберем къде е най-изгодно да купим кисело мляко. Избираме рубриката “Кисело мляко от 2% до 3,6% в кофичка от 370 гр. до 500 гр.”. Оказва се, че в тази търговска верига има 13 продукта, които влизат в тази категория. Но за част от тях пише конкретната марка, а за други пише само “Кисело мляко 2%”. Ако човек предпочита киселото мляко от няколко марки, няма как да разбере дали хранителният продукт “Кисело мляко 2%” е сред тях.

Друг съществен проблем е, че за да види конкретната цена на киселите млека в магазина, потребителят трябва да избере от менюто точно цени на кои млека иска да види. Като не може да види едновременно повече от три храни. Но в магазина продават 13 вида кисело мляко - от различи марки, с различна масленост и с различен грамаж. За да види цените на всички млека, потребителят трябва да избира няколко пъти по три продукта, да запомни цените им, да се връща и да избира следващите три продукта и т. н. Това отнема много време.

Ако потребителят иска да сравни цените на млякото от първата търговска верига с цените от втората, трябва да се върне в самото начало на сайта и да избере магазин на другата верига. И след това търсенето на цените започва отначало.

След като на сайта kolkostruva.bg качат данни и за другите търговски вериги, откриването на информацията за цените на киселото мляко във всички магазини ще става още по-бавно. Ако потребителят има списък за пазаруване от 7-8 хранителни продукта избирането на магазин с най-изгодни за него цени ще отнеме време, с което повечето работещи хора не разполагат. А ако потребителят пазарува по-рядко, но трябва да купи 15 различни храни от различни стокови групи сравнението на цените ще отнеме изключително много време.

Много по-лесно за потребителите би било достъпът до данните за цените да не започва от конкретния магазин, а от конкретна храна, което иска да купи. Много хора преди да отидат в магазина правят списък на необходимите храни. Много по-лесно би било, ако човек може да избере на сайта няколко вида кисело мляко, след това от кои търговски вериги се интересува, и веднага да се появява табличка на екрана на компютъра или на мобилния телефон с магазин и цена. Би било чудесно да има и функция “Сортирай по най-ниска цена”. Така най-отгоре ще бъде изписван магазинът с най-ниска цена на съответната храна.

Проблем за сравнение на цените между различните търговски вериги е липсата на грамаж за съответната разфасовка. Например влизаме в голямата група храни “Зеленчуци” и по-конкретно в “Лютеница, от 400 гр до 800 гр.”. Една от търговските вериги, които вече подават данни в КЗП, е написала марките на част от продаваните от нея лютеници, но за останалите не пише марката, а например само “Лютеница едромляна”. Освен тона не е написан и грамажът на буркана. Така сравнението на цените става невъзможно - няма данни нито за марката, нито грамажа на буркана. Другата търговска верига, която вече подава данни в КЗП, коректно е написала марката и грамажа на лютениците. Но се оказва, че продава 25 различни вида лютеница в 10 буркана с различен грамаж от 400 гр. до 600 гр. Не е написана цената за килограм, а е посочена само цената за съответния буркан. Без да е написано колко излиза лютеницата на килограм дори сравнението на цените на продаваните в конкретния магазин буркани е доста трудно. Сравнението на цените е затруднено и от това, че сайтът Kolkostruva.bg позволява да бъдат видени едновременно само цените на три стоки. Така проверката на цените на 25 лютеници отнема много време. А ако трябва да бъдат сравнени цените в няколко търговски вериги, ще бъде необходимо още повече време.

Оказва се, че сайтът Kolkostruva.bg може да бъде полезен само на хора с доста свободно време, за които разликите в цените са от съществено значение, като например пенсионери или безработни.

Конкуренция има при наличие на информация

Ще виждаме промяната в цените назад във времето

Не позволява бързо търсене

След натрупване на данни ще може да виждаме какво е поскъпването на храните за 90 дни.

Положителното в сайта Kolkostruva.bg е, че с течение на времето ще бъдат натрупвани данни и на графика ще може да виждаме движението на цените за последните 14, 30 или 90 дни. Така хората ще може да се ориентират дали конкретна храна е поскъпнала повече от общата инфлация, дали цената е останала без промяна и кога е имало промяна.

Това е чудесно, защото много потребители може да решат да купуват храни, чиито цени не се променят често, или пък при смяна на цената да изберат друга марка на друг производител. Но в сайта няма функция за бързо търсене по конкретни показатели, като например цената на пилешкото филе в кой магазин е променяна най-малко през последните 90 дни. Ако за достъп до данните се тръгваше от стоката, а не от магазина, на екрана на компютъра би могла да излиза информация как е променяна цената на пилешкото филе в няколко магазина. Така ще се види кой магазин пръв е увеличил цените, дали всички търговци са ги вдигнали едновременно и всеки потребител ще може да избере откъде да пазарува.

Един от основните фактори за ефективна конкуренция на пазара е наличието на информация за цените в различните магазини, до която хората да имат бърз достъп. Новият сайт Kolkostruva.bg е крачка към това хората да имат повече информация за цените, което може да увеличи конкуренцията между търговските вериги. Но за да има реален ефект на пазара, достъпът до данните трябва да е много по-бърз. Засега можем само да мечтаем сайтът да има функция да намира най-ниските цени за цял списък за пазаруване - потребителят да въвежда например домати, пилешко филе, свински бут, боб и спагети и сайтът да изкарва информация цялата тази кошница с храни къде е най-евтина.

Санкции за необосновано поскъпване

От 8 октомври започват да глобяват търговци

Започват проверки на КЗП и НАП

Стартират съвместните проверки на КЗП и на НАП, стана ясно по време на свикано от премиера Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват Закона за въвеждане на еврото. Периодът на адаптация, при който институциите правят само предписания, приключва. Стартират и съвместните проверки на КЗП и на НАП. Това стана ясно по време на свикано от премиера Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки, а към момента такива не съществуват, необосновано покачват цените си, припомни премиерът. Желязков изтъкна, че съгласно разпоредбите на закона всички идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 млн. лв. са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница. Целта е информацията да бъде анализирана чрез сайта “Колко струва” (Kolkostruva.bg).

Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, заплати, горива, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се, добави премиерът Росен Желязков.

Днес в Народното събрание ще бъдат разгледани промени в Закона за защита на конкуренцията, които имат отношение към секторните анализи в сектор “Храни”, които прави КЗК.

Условията за бизнес се подобряват

Мениджъри подготвят вдигане на цени

Услугите няма да поскъпват

Търговците на дребно очакват покачване на цените, въпреки намеренията КЗП и НАП да налагат глоби за необосновано поскъпване.

Търговците на дребно очакват покачване на цените през следващите три месеца, показва анкета на НСИ сред мениджъри на фирми. В промишлеността, строителството и услугите мениджърите очакват задържане на цените през следващите месеци, но при търговците на дребно ситуацията е различна и прогнозите са за поскъпване.

През септември бизнес климатът в страната се подобрява, в резултат на по-позитивните настроения в промишлеността и в търговията на дребно. Бизнес климатът в търговията на дребно значително се подобрява, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците за състоянието на фирмите. Позитивни са и очакванията им относно поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Факторът, ограничаващ в най-голяма степен дейността на търговците на дребно, е конкуренцията в бранша, следвана от несигурната икономическа среда.

В промишлеността бизнес климатът също се подобрява, което се дължи на оценките на предприемачите за настоящото състояние на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

В услугите се влошават оценките на мениджърите за настоящото състояние на фирмите, резервирани са и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца.