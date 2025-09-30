Млади кулинари, бармани и сервитьори мерят сили на Златни пясъци

Международният фестивал “Пагур” гради мост между образованието и бизнеса

Млади готвачи, сладкари, бармани и сервитьори ще покажат уменията си на Международния фестивал “Пагур” от 1 до 5 октомври в курорта Златни пясъци. Форумът е организиран от Българската асоциация за кулинарна култура в партньорство с Община Варна. Целта му е да изгради мост между образованието и бизнеса, давайки възможност за нови партньорства и бъдещи кариери, подчинени на максимата, че туризмът е изкуство да създаваш преживявания.

В 3-дневната конкурсна програма, разделени в отделните категории, младите таланти ще покажат майсторството си пред международно жури. Предвидено е представяне на български марки в сферата на кулинарията, хотелиерството и ресторантьорството, както и демонстрации на майстор-готвачи.

На 3 и 4 октомври “Пагур” ще бъде домакин на кулинарното събитие „Flavor Couture“. Достъпът до лекциите, презентациите и майсторските класове ще е свободен. Посетителите ще могат да дегустират зелено сирене от Черни Вит, трюфели, кафе, шоколад, шафран, зехтин, био лимец, ядливи цветя, свежи салати и месни деликатеси.